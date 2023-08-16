ضبط تردد قناة وناسة تي في Wanasa TV للأطفال على القمر الصناعي

ضبط تردد قناة وناسة، تعد قناة وناسة من أهم القنوات الكرتونية التي تقوم بإذاعة وتقديم برامج الأطفال التي يستمتع بها طوال الوقت، لهذا فإن القناة دائمًا ما تقوم بتحديث ترددها حتى يتلائم مع المحتوى الذي يتم إذاعته خاصة وأنها كانت قناة على اليوتيوب، حيث إنها تعد الأشهر على مستوى العالم العربي، وهي تقوم بتجسيد شخصية لولو، التي لاقت نجاحًا كبيرًا في الفترة القليلة الماضية، لهذا سنعرض لكم في السطور التالية أخر تحديث لتردد القناة لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة وناسة على النايل سات

جاء تردد قناة وناسه وفقًا لما قاموا به العاملين في الإدارة من تحديث أخير له، وذلك على النحو التالي:-

التردد هو 11559.

في حين أن معامل تصحيح الخطأ يتمثل في ٣/٤.

بينما الإستقطاب فهو عمودي.

الترميز يتمثل في 27500.

جودة بث البرامج: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن القيام بإستقبال قناة وناسة على العرب سات، لمشاهدة أقوى البرامج الخاصة بالأطفال وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

التردد يتمثل في 11270.

الاستقطاب فهو عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

طريقة ضبط قناة وناسة

أصبح من السهل القيام بإستقبال قناة وناسة المتخصصة لبرامج الأطفال المختلفة الأعمار، وفقًا لما جاء في الخطوات التالية:-