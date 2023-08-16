100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات في حالة ارتكاب هذه الاخطاء تبعًا للقانون.. تحذير شديد اللهجة

100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات، بتطوير قانون البناء الموحد تم تحديد مجموعة واضحة من الالتزامات التي يتوجب على ملاك ومستأجري العقارات الامتثال لها، يتضمن القانون توجيهات محددة يجب على هؤلاء الأفراد الالتزام بها لتجنب أية غرامات أو تبعات قانونية، ويترتب على خرق هذه الإرشادات تطبيق عقوبات صارمة للحيلولة دون التجاوزات، ومن خلال التقرير التالي غرامات أصحاب العقارات في قانون البناء الموحد.

100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات

بموجب المادة (56) من القانون، يجب عند بدء الأعمال البنائية أو التعلية أو الترميم أو التدعيم وضع لافتة واضحة في مكان مرئي من موقع البناء، هذه اللوحة ينبغي أن تحمل المعلومات الضرورية والتفاصيل المحددة وفقاً للوائح التنفيذية، وتقتضي المسؤولية المشتركة للمالك والمقاول تنصيب تلك اللافتة وضمان وضوح المعلومات المدرجة عليها خلال فترة الأعمال.

وتشمل المادة (106) عقوبة لكل شخص ينتهك أحكام المادة (56) بغرامة يومية قدرها 100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات، والقيمة تزداد تبعاً لعدد أيام التجاوز.

الحبس أو الغرامة عقوبة هذه المخالفات قانون البناء الموحد

تنص التعديلات الجديدة على المادة 99 في مشروع قانون البناء رقم 119 لعام 2008 على تشديد العقوبات ضد الموظفين الذين يُتجاهلون واجباتهم فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم ومشاريع أخرى، وسيكون هناك تصعيد في عقوبة أي موظف يخرق وظيفته ويصدر تراخيص للبناء أو تعديله أو هدمه أو أي عمل ذي صلة من دون الحصول على التراخيص المناسبة من الجهة المسؤولة، سيتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بدفع غرامة لا تقل عن قيمة الأعمال غير الملتزمة بالتراخيص ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف هذه القيمة.