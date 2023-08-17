يافرحة ما تمت.. 100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات في هذه الحالات ومفاجآت حصرية في ملف التصالح

100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات، في إطار قانون البناء الموحد تم تحديد الالتزامات الملزمة على مالكي ومستأجري العقارات فيما يخص المباني التي يقيمون فيها، كما تم تعريف الخطوات الضرورية لإجراء أي تعديلات على هذه المباني، وتم توضيح هذه الخطوات بصورة تظهر الغرامات والعقوبات، حيث يترتب على خرق هذه القواعد تنفيذ عقوبات رادعة تهدف إلى تثبيت احترام هذه الإجراءات بشكل فعّال.

100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات

بند 62 من القانون ينص على أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المرخص بها، يكون من مسؤولية المهندس المشرف أن يصدر شهادة تؤكد أن المبنى جاهز للإشغال وأن التنفيذ تم بموجب الترخيص والقوانين، يجب تسليم الشهادة ونسخة من الرسومات التنفيذية المعتمدة إلى الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم.

ويوضح القانون بأن صاحب المبنى والمهندس المشرف مطالبان بوضع نسخة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في موقع واضح بمدخل العقار، ويجب أن يحتفظ صاحب المبنى بهذه الشهادة لمدة سنة من تاريخ الإصدار.

تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على فرض غرامة يومية 100 جنيه غرامة يومية لأصحاب العقارات لكل من يخالف أحكام هذا البند، وقيمة الغرامة تتزايد بحسب عدد أيام التجاوز.

التصالح في مخالفات البناء 2023

بالنص القانوني، تم حظر التصالح فيما يتعلق بمخالفات محددة تشمل:

الأعمال التي تؤثر على سلامة البنية التحتية للمبنى.

التجاوز على الحقوق المعمول بها من حيث التخطيط والارتفاق، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب تلك الحقوق وفقًا للوائح التنفيذية.

مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المميز، أو البناء على الأراضي الخاضعة للحماية الأثرية أو حماية نهر النيل.

البناء على الأراضي الحكومية، ما لم يتقدم صاحب المصلحة بطلب تنظيم وضعيته وفقًا للقانون.

تجاوز القيود المفروضة من السلطات المعنية بالطيران المدني أو شؤون الدفاع.

تغيير استخدام المناطق المخططة بمخططات تفصيلية دون موافقة الجهة الإدارية.

هذه التعديلات تهدف إلى تطبيق أحكام القانون بصرامة وضمان امتثال المخالفين للقوانين المعمول بها.