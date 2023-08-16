“يا ترى هتاخد من كام؟؟”.. مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية وشروط القبول للطلاب

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، الآن يتزايد البحث حول مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، التي تعد أحد الكليات التي لا يزال بها أماكن خالية والتي يطمح عدد كبير من الطلاب في الالتحاق بها، حيث تضمن كلية التمريض لخرجيها فرص عمل مميزة، واليوم سنتعرف معا على الحد الادنى للقبول في تنسيق كلية التمريض 2023 في كل الجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية

وعن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 المرحلة الثانية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بعد إلغاء التوزيع الإقليمي واختبارات القدرات، ما يجعل مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 كما يلي:

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بورسعيد 351 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة طنطا 344 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمياط 340 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الزقازيق 337 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة دمنهور 334 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنوفية بشبين الكوم 332 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بنها 323 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة كفر الشيخ 322 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسيوط 321 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة سوهاج 317 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة المنيا 313 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة جنوب الوادي 312 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة القاهرة 311 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة عين شمس 307 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الإسكندرية 306 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة مطروح 306 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة بني سويف 301 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة حلوان 300 درجة.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم 296 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة أسوان 284 درجة.

شروط القبول في كلية التمريض 2023