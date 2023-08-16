ملكش حاجة عندنا.. وقف صرف المعاشات لهؤلاء تبعًا للقانون الجديد

وقف صرف المعاشات لهؤلاء، بينما يتابع العديد من المواطنين بإهتمام شديد النقاش حول قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات، الذي يمس بشكل أساسي شرائح واسعة من المجتمع بغض النظر عن موقعهم في القطاع العام أو الخاص، أو حتى إذا كانوا من مستفيدي المعاشات، تأتي القانون الجديد محملاً بمجموعة من التعديلات الملحوظة، ومن خلال التقرير التالي سنوضح قطع المعاش بشكل نهائي لبعض الحالات وشروط التقديم للحصول على معاش إضافي.

وقف صرف المعاشات لهؤلاء

حالات تؤدي إلى وقف صرف المعاشات لهؤلاء إليك التفاصيل:

إذا تم توظيفه بوظيفة تجلب دخلاً يعادل أو يتجاوز قيمة معاشه، في حال تباين الدخل عن المعاش، سيتم تعويضه بفارق القيمتين بناءً على تاريخ توظيفه وكذلك في كل يناير.

إذا اشتغل في مهنة تجارية أو غير تجارية مُنظمة لفترة تزيد عن خمس سنوات متصلة أو متقطعة، سيستعيد حق صرف المعاش في حال ترك المهنة، وذلك ابتداءً من الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، تحدد التفاصيل والشروط في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الحصول على معاش إضافي

فيما يخص فرص الحصول على معاش إضافي، قد دَرَجَت القوانين والتنظيمات الجديدة للتأمينات والمعاشات عددًا من السيناريوهات، تنص هذه التعديلات على إمكانية للأشخاص المؤمن عليهم الذين يتلقون أجوراً تتجاوز الحد الأقصى المقرر للمساهمات التأمينية، أن يقدموا طلبات للحصول على معاش إضافي إلى الجهة المسؤولة، يشترط التالي: