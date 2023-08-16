الان تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 نايل سات وتردد القناة المجانية المفتوحة الناقلة لأهم المباريات

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 يرغب الكثير من عشاق الرياضة معرفته حيث تعد سلسلة قنوات أبو ظبي واحدة من أشهر القنوات في العالم العربي، وتتميز بعرض أهم الأحداث الرياضية ومن أهم مميزات هذه القناة أنها مجانية لا تحتاج إلى دفع أي اشتراك حتى تستمتع ببرامجها، ونعرفك على ترددها وأهم المعلومات عنها فيما يلي فتابع معنا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023

يزداد البحث عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 حيث تعد هذه القناة واحدة من أربع قنوات فضائية مجانية تابعة لشركة أبوظبي للإعلام، وتهتم ببث الأحداث الرياضية المتنوعة وقد ظهرت هذه القناة لأول مرة في سنة 1998 وتهتم بعرض الأحداث الرياضية الهامة في كرة القدم وألعاب القوى والمصارعة ورياضة السيارات وكرة السلة وغيرها من الرياضات الاخرى، حتى يتابع كل فرد الرياضة التي يفضلها عبر شاشة القناة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المجانية HD الجديد

يمكنك ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 على قمر النايل سات من خلال هذه البيانات:

تردد القناة نايل سات

اسم القناة: Abu Dhabi Sports HD.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و 4

اسم القنوات: أبو ظبي الرياضية 3 و 4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12467.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1,2,3 عرب سات

تستطيع تنزيل قنوات أبو ظبي على قمر عرب سات من خلال هذه البيانات: