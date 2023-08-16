معاش تكافل وكرامة يضم فئات جديدة … رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يبحث الكثير عن كيفية الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة حيث انه تم ضم عدد من الفئات ضمن المعاش من قبل مجلس الوزراء ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023.

صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023

كما انه تم الاعلان من قبل وزارة التضامن عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023 بداية من يوم السبت 15 أغسطس 2023 وهذا هو الموعد المحدد كل شهر.

كيفية الاستعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

تم القيام بتعديل بعض من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، وانه سيتم لتعديل إضافة عدد من الفئات وذلك لمنحهم راتب شهري وعددهم نحو 300 ألف أسرة كما انهم بحاجة للحصول على دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها ومنهم المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

صورة بطاقة الرقم القومي.

صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

مستند الإعاقة من اللجان الطبية.

شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

إقرار الوصاية للأيتام.

شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيمة معاش تكافل وكرامة

تم الاعلان عن زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الحاصلين على 500 جنيه، إلى 625 جنيهًا.

زيادة معاش المستفيدين من المسنين من مبلغ 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه.

ايضًا زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم من 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.

معاش كرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة