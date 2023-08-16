تردد قناة كراميش الجديد 2023 على جميع الأقمار الصناعية بدون تشفير

يبحث الجميع عن تردد قناة كراميش إذ أنها من القنوات الأشهر على الإطلاق للأطفال، وذلك لأنها تقوم بجذبهم حتى يشاهدوا الأناشيد والأغاني المختلفة، وعلى الرغم من تواجد قنوات أطفال كثيرة ولكن كراميش تعد الأفضل من بين جميع القنوات المخصصة للأطفال، إذ أنهم يستمتعون بها لما تقوم بتقديمه طوال اليوم وبجودة عالية في الصوت والصورة.

تردد قناة كراميش

أصبح الأمهات الآن يبحثون عن التردد الخاص بقناة كراميش الجديدة حتى يقوموا بتنزيلها على الأجهزة الخاصة بالاستقبال لتلبية كافة رغبات الأبناء الذين يرغبون في أن يشاهدوا القناة، ويستمتعوا بالأغاني المتواجدة بها والأناشيد الرائعة، وإليكم تردد القناة وهي كالآتي:

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة كراميش

تعد قناة كراميش من القنوات التي تقدم محتوى للأطفال، فمنذ أن انطلقت بالمرة الأولى أصبحت الأشهر على الإطلاق بالساحة، ويقوم بمشاهدتها جميع الأطفال بالوطن العربي، وهي أردنية الجنسية أطلقت عام 2009، ومن بعدها القناة قد أصبحت بالصدارة بالمقر الرسمي لها في عمان، يمتلكها السيد وسيم عواد، ومع مرور الوقت القناة تمكنت من أن تجذب جميع الأطفال، وأصبحت الأفضل بسبب الجهود المبذولة من القناة حتى يتم تطويرها بالشكل المستمر، مع تحسين المحتوى الذي يتم تقديمه للأطفال بشكل يناسب الثقافة العربية، وإليكم مميزات القناة وهي كالآتي: