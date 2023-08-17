استقبلي الأن… تردد قناة “وناسة كيدز” wanasa TV الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال الرائعة والتي تبث على النايل سات، وعلى الرغم من كونها قناة جديدة حديثة الإنشاء إلا أنها تمكنت من اكتساب شهرة كبيرة وقاعدة جماهيرية عريضة، وهذا بسبب محتواها المتميز والذي يحقق متطلبات الأطفال الصغار، وتتميز قناة وناسة بعرضها الممتع لمحتوى ثقافي وديني وتعليمي مناسب للأطفال الصغار، لذا سنعرض لكم قي هذا المقال تردد قناة وناسة ومميزات القناة.

تردد قناة وناسة الجديد 2023

يتميز محتوى قناة وناسة، التي تقدم مجموعة متنوعة من برامج الكارتون للأطفال بالتنوع والتعدد، مما جعلها محط أنظار الجميع صغارًا وكبارًا، ولعلك تعرف بعض الأغاني المشهورة التي تعرض على شاشة القناة، مثل أغنية ياشرطي حرامي، القطة توتا،دكتور الأسنان الحقني، أنا لولو ساعدوني، اجا الحلو وغيرها من الأغنيات اللذيذة التي يحبها الاطفال ويرددونها دائما.

كيف يمكن ضبط تردد قناة وناسة 2023 الجديد

إذا كنت تريد ضبط العردد الخاص بقناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، قم باتباع الخطوات التالية:

باستخدام الريموت كنترول انتقل إلى قائمة الإعدادات على الشاشة.

حدد Manual Tuning الضبط اليدوي من القائمة.

بعد ذلك أدخل بيانات التردد المطلوبة في الحقول المتوفرة.

التردد على النايل سات: 11559 بمعدل ترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4 الاستقطاب العمودي

بعد ذلك انقر فوق زر البحث

بمجرد أن تعثر على القناة، حدد خيار الحفظ.

سوف تنضم القناة الي قائمة القنوات المفضلة على جهازك، ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة ما تقدمه.

مميزات قناة وناسة

تحتوي قناة وناسة على عدد من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل للأطفال والآباء على حدٍ سواء، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المناسبة لمختلف الفئات العمرية، وكذلك يمكنك تعديل تردد القناة بسهولة دون دفع أي رسوم اشتراك، وأيضا تتميز القناة بعرض المحتوى بجودة صوت وصورة عالية مع استخدام رسوم متحركة تضيف على المحتوى مزيدا من الجاذبية، كما تعرض القناة برامج تعليمية وثقافية تساعد الأطفال في تنمية مهاراتهم، وكذلك تراعي القناة في محتواها القيم والتقاليد العربية المتعارف عليها.