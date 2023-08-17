معدلات القبول في الصف العاشر ٢٠٢٣ الحد الادني للقبول في الثانوية العامة وزارة التربية السورية

يبحث الكثير عن معدلات القبول للصف العاشر في سوريا حيث جاءا الوزارة بتصريح عن ان المعدل الخاص بالقبول مختلف باختلاف كل مدرسة على حدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول في الصف العاشر ٢٠٢٣ الحد الادني.

معدلات القبول في الصف العاشر ٢٠٢٣

يمكننا ان نتعرف على معدلات القبول التي تم اعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم في سوريا ومنها.

حيث جاءت نسبة 1786 وهي النسبة المحدد بمحافظة اللون الأسود.

نسبة القبول في مدينة ألدب 1700.

معدل القبول 1663 في دمشق.

كما تم الاعلان عن العديد من النسب الخاصة وانه يختلف من خلال اختلاف المحافظة الموجود بها المدرسة.

الصف العاشر في سوريا 2023/2024

اعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن انه لابد من توافر معدل القبول حتى يتم القبول في مرحلة الصف العاشر والنسب المحدد هي نسبة 70% الحد الأدنى للتقديم للصف العاشر كما انه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الإستعلام عن معدل القبول للصف العاشر في سوريا والذي يتم من خلال ان يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

شروط الإلتحاق للصف العاشر في سوريا 2024

يوجد بعض من الشروط وذلك حتى يتم الإلتحاق بالصف العاشر في سوريا ومنها.