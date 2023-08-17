نايل سات إشارة تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تردد قناة الجزائرية الارضية من ترددات القنوات التي زاد الإقبال عليها في الآونة الأخيرة، خصوصًا أنه من المقرر أن تذيع مباراة المنتخب التونسي ومنتخب بوركينا فاسو، فضلًا عن كونها إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية البارزة التي تقدم محتوى متنوع وشيق للمشاهدين، كما تعتبر القناة منصة هامة لتقديم الأخبار المحلية والدولية، بالإضافة إلى برامج توعوية وثقافية تهدف إلى تثقيف وترفيه المشاهدين.

تردد قناة الجزائرية الارضية

يمكنكم الآن متابعة قناة الجزائرية الأرضية بسهولة والاستمتاع بمشاهدة برامجها المتنوعة بجودة عالية وبدون تشويش من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11680، معامل الترميز: 27500، معدل الاستقطاب: أفقي، لتردد: 10922، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، التردد: 12130، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط تردد القناة

من خلال اتباع الخطوات الموضحة فيما يلي بدقة، يمكنك ضبط تردد القناة بدقة وسهولة، وذلك للتمتع بمشاهدة محتوى عالي الجودة دون تشويش:

اضغط على زر القائمة أو قائمة التحكم في الجهاز، اختر “الخيارات” أو “إعدادات” من القائمة التي تظهر أمامك، ابحث عن خيار “التثبيت” أو “إعداد القنوات” وحدده، عند ضبط التردد، يُفضل اختيار “التثبيت اليدوي” للتحكم في الإعدادات، اختر القمر الصناعي الخاص بالقناة، مثل النايل سات وعرب سات، من قائمة الأقمار الصناعية، قم بإدخال تردد القناة بشكل يدوي، ثم اختر الاستقطاب الأفقي “H”، بعدها حدد معدل الترميز (Symbol Rate) بقيمة 27500، ثم اضغط على زر “موافق” أو “إعداد”، أخيرًا، انتظر حتى يكتمل عملية البحث عن القنوات، ثم اختر “حفظ” لحفظ الإعدادات الجديدة.

طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الارضية 2023

لكي تتمكن من متابعة برامج ومحتوى قناة الجزائرية الأرضية 2023 عبر النايل سات وفتح الشفرة المخصصة لها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولًا، ابدأ بالدخول إلى قائمة جهاز الاستقبال الرئيسية، وعين اللغة العربية، قم بالضغط على زر “00000” للوصول إلى خيارات إعدادات التردد، بمجرد الوصول إلى خيارات التردد، استخدم الأزرار المخصصة في التحكم لضبط التردد الصحيح، ابحث عن خانة إدخال رمز القناة واكتب الرمز المكون من 16 رقمًا: “11000011000000”.