“كليات هتقبلك من 60% حاجة كدا قمة الصفوة… تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023

توقعات تنسيق المرحلة الثانية اتطلقت فعاليات تنسيق المرحلة الثانية لنتائج الثانوية العامة والتقديم للكليات بعد إنتهاء المرحلة الأولى وظهور نتائجها لفتح باب التقديم مرة أخرى لطلبة الجامعات الذين لم يلحقوا بالمرحلة الأولى منها، وبدأت بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس لعام 2023، حيث قام الدكتور أيمن عاشور بتقديم نسبة تقريبية لعدد الطلاب المتوقع لهم أن يلحقوا بتنسيق المرحلة الثانية، مع الذكر أن المرحلة ستدوم حتى يوم 19 لنفس الشهر الحالي، كما نوه على أن الحد الأدنى لشعبة العلمي 250 درجة وهي بنسبة 60.98% لعدد طلاب 445 ألف، والحد الأدنى لطلاب شعبة الأدبي 238 درجة بنسبة 58.5% لعدد طلاب 688 ألف.

توقعات تنسيق علمي علوم

من المتوقع بالنسبة لتنسيق الكليات للمرحلة الثانية لشعبة العلمي علوم أن تتمثل في كلية الطب البيطري، بالإضافة إلى كلية التمريض والعلوم الزراعية شاملة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم، وكليات الألسن والآثار والاعلام حيث تصنف من أعلى الكليات النظرية، إنتقالاً إلى بقية الكليات بحسب درجات الطلاب، نشر بعض الباحثين عدة توقعات لتنسيق المرحلة الثانية لشعبة أدبي وذلك بحسب تنسيقات العام الماضي 2022 ونوافيها فيما يلي.

الكليات المتوقعة للشعبة الأدبية

يبحث العديد من طلاب الشعبة الأدبية عن تنسيقات المرحلة الثانية من الجامعات للتقديم فيها، ونظرًا لذلك فقد صدرت بعض التوقعات التي تعطي احتمالات كبيرة استنادًا على تنسيق العام الماضي للكليات الشاغرة لهذه الشعبة، وتمثلت في أنه من المتوقع أن تكون كلية الآداب، وكليات البحوث بالإضافة إلى التربية النوعية والخدمة الاجتماعية، إنتقالاً الي بقية المعاهد والكليات الأخرى التي ينصب عليها رغبات الطلاب ف الالتحاق بها.

توقعات للشعبة الرياضية

أكد الدكتور أيمن عاشور على وجود أماكن كثيرة للطلاب الذين لم يلحقوا بالمرحلة الأولى من التنسيق للشعبة الرياضية، وأوضح ان هذه المرحلة ستمثل أمل كبير العديد من الطلاب لوجود أماكن شاغرة ف كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالإضافة إلى العلوم والفنون الجميلة مع الجامعات التكنولوجية،ومن الجدير بالذكر توعية الطلاب بأن جميع الكليات تعمل لذات الهدف وأن لكل منها كيان وكل تخصص له دوره في بناء المجتمع.