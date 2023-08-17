60% حاسبات و80% كليات طيب تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بشرى سارة للجميع يا جمال الواد بتاع ثانوي

تنسيق الجامعات الأهلية للمرحلة الثانية، تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الكليات الأهلية للمرحلة الثانية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتي تستمر حوالي 4 أيام بدأ من يوم الخميس الماضي، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم التنسيق في الموقع الالكتروني الخاص بتنسيقات الكليات والمعاهد المختلفة سواء الحكومية أو الأهلية.

تنسيق الجامعات الأهلية للمرحلة الثانية

تم تحديد درجات التنسيق في الكليات الأهلية وذلك في الآتي طب بيطري بنسبة 70٪، وكليات طب بشري 82٪، وطب اسنان بنسبة 80٪، طب علاج طبيعي بنسبة 78٪، وصيدلة بنسبة 74٪، وكليات الهندسة بنسبة 62٪، وكلية علوم الحاسب بنسبة 60٪، علاوة على وجود حوالي 15 تخصص يقبل بحد أدني 55٪ وهي علوم الأساسية للعلوم والتكنولوجيا، كلية تكنولوجيا علوم الصحية، الاقتصاد والإدارة، اللغات و الترجمة، التربية والاعلام، السياحة والفنادق، الحقوق، العلوم السينمائية، التمريض، والعلوم الانسانية.

مصاريف الكليات الأهلية

يمكن عرض عدد من تكاليف الكليات الأهلية في السطور التالية ومنها كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بمبلغ 45 ألف جنية، وكلية الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنية، كليات الطب البشري تصل إلى تسعين ألف جنية، وكلية طب الأسنان حوالي 68 ألف جنية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تصل إلى 45 ألف جنية، و كلية العلوم الإدارية والمالية تصل إلى 30 ألف جنيه، وكليات الألسن واللغات التطبيقية تبلغ 30 ألف جنية، وكلية الطب البشري تصل إلى 85 ألف جنيه، ويصل برنامج هندسة الانظمة الذكية التابع لكلية حلوان الأهلية وبرنامج العمارة والتصميم البيئي إلى 48000 جنية، وبرنامج التصميم الداخلي البيئي إلى 35000 جنيه، و برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي حوالي 35000 الف جنيه، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالمنصورة حوالي 25 ألف جنية.

أسماء الكليات الأهلية 2023

يمكن عرض عدد من الكليات الأهلية وعددها 20 كلية الجلالة، وكليات المنصورة، المنيا ، المنوفية ، حلوان، الزقازيق، بنها الأهلية، جنوب الوادي، الإسكندرية، بني سويف، وكلية الإسماعيلية الجديدة، وكلية الملك سليمان، وكلية المنصورة الجديدة، كلية المصرية للتعلم الإلكتروني، كلية النيل، الكلية الفرنسية في القاهرة، الكلية المصرية المعلوماتية.