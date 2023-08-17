العب 60% ولا 55%ولا 70% معقول كله يدخلك كليات محترمة… اعرف مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق المرحلة الثانية، انتهت المرحلة الأولي ومنها بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن تنسيق مرحلة الثانية سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية التي لم يحالفهم الحظ والحصول على كلية في المرحلة الأولي والتي مقر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية يوم 15 أغسطس وتستمر المرحلة حوالي خمس أيام حتى 19 أغسطس لذلك سنحاول تقديم توقعات عن درجات المرحلة الثانية.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية

يتوقع أن تكون المرحلة الثانية لدخول الكليات والمعاهد المختلفة لطلاب الثانوية العامة بحد أدني لشعبة علم علوم 250 درجة أي 60,98٪ وشعبة الادبي 238 أي بنسبة 58,05٪ ويمكن عرض عدد من الكليات بدرجات القبول من شعبة علم علوم وعلم رياضة تستقبل كليات حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم، حاسبات ومعلومات قنا علوم، طب بيطري المنصورة، علوم البترول والتعدين بنسبة 89٪، وكلية طب بيطري سوهاج تستقبل طلاب بدرجة 88,7٪، حاسبات ومعلومات أسيوط علوم، حاسبات ومعلومات دمياط علوم، حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم، طب بيطري الزقازيق، وكلية طب بيطري عين شمس، طب بيطري، وكلية الحاسبات والمعلومات بالزقازيق بنسبة 88,5٪،وكلية صيادلة في المنوفية بنسبة 86,8٪.

كيفية التسجيل في المرحلة الثانية

يمكنك التسجيل من خلال عدة خطوات من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، اختيار خدمات الثانوية العامة، اكتب الاسم ورقم الجلوس مع إضافة الرقم السري، ادخل حوالي 75 رغبة، ثم أكد قائمة الرغبات، وقم بطباعتها وتأكد من حفظها.

تنسيق كليات الشعبة العلمية والأدبية

يوجد عدد من الكليات المشتركة بين القسمين التي يمكن أن تقبل سواء طلاب شعبة علم علوم وعلم رياضة وأدبي ومنها كلية دراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ألسن كفر الشيخ، معهد فني صحي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ألسن، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، تربية بنات عين شمس، تربية قناة السويس، كليات الزراعة في المنوفية، لا يوجد اختلاف بين مرحلتين الأولى والثانية كما يعتقد البعض بل تعتبر مرحلة تكميلية للالتحاق طلاب الثانوية العامة ببعض الكليات في حالة عدم امكانيتهم من الالتحاق بكليات المرحلة الأولى.