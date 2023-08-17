هِِِسة نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 بالعراق.. رابط موقع نتائجنا

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي بعد اطلاع الطلاب وأولياء أمورهم على نتائج الصف السادس الاعدادي لعام ٢٠٢٣ عقب انتهاء وزارة التربية العراقية من العمليات الخاصة بمراجعة أوراق الإجابات وجمع ورصد الدرجات المتحصل عليها من الطلاب و اعتمادها وإعلانها من خلال الموقع الذي اتاحته الوزارة لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة الماضية، وعقب اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على نتائجهم فمنهم من رأى أن تلك النتائج معبرة عن مستواهم التعليمي وعن مقدار الإجابات التي ادنوا بها في الامتحانات وردوا أنها عادة، ومنهم من رأى في تلك النتائج ظلم لمستواه التعليمية ولا تعبر عن مقدار مستواهم الحقيقي أو مستوى الإجابات التي ادنوا بها راغبين في تقديم الاعتراضات على تلك النتيجة.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي

لطلاب السادس الإعدادي الراغبين في الاعتراض على النتائج الخاصة بهم وعلى الدرجات المتخصص عليها في امتحانات الدور الأول لعام ٢٠٢٣ ويرون في تلك النتيجة لا تعبر عن مستواهم ومقدار اجاباتهم وأنها غير عادلة، فإن الوزراو تعلن عن فتح باب لتقديم الاعتراضات لكافة المحافظات وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق ١٣ من شهر أغسطس الجاري على أن يستمر تلقى طلبات الاعتراضات لمدة 7 تايم متتالية على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الاعتراض حتى يوم السبت المقبل، ويتم تلقى الكلبات اليكتورنسا من خلال موقع إتاحته الوزارة، على أن يتم دفع الرسوم المقررة والمبالغ قد ها 3 آلاف دينار عن كل مادة معترض عليها.

خطوات تقديم الاعتراض على السادس

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي يمكن لطلاب السادس الاعدادي تقديم الاعتراضات عن الدرجات المتحصل عليها في أي مادة من المواد الممتحن فيها، وذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التعليم من هنا، والقيام بملء النموذج الخاص بالاعتراض الموجود على الموقع، ومن ثم يجب كتابة البيانات بشكل صحيح وأن تتضمن تلك البيانات كافة الأمور الشخصية الخاصة بالطالب مثل الاسم ورقم الجلوس والمدرسة التابع لها، وسداد الرسوم المقررة على الاعتراض والبالغة 3 آلاف دينار عن كل مادة قبل الموعد المحدد، والتأكد من عملية إتمام التسجيل ووصول الأوراق من خلال رسالة نصية تصل للطالب المعترض عبر جواله النقال، وأخيرا يرجى متابعة الطلب وما آل إليه حتى البت في الاعتراض محل النظر بالموافقة أو الرفض.