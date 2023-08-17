طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر 2023

في الفترة الأخيرة زاد البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر وذلك من قبل العديد من المواطنين، طلبًا في معرفة قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة بهم، وتقدم وزارة الكهرباء طرق عدّة للبحث والاستعلام عن الفواتير، وفي ما يلي سوف نتعرف على هذه الطرق تفصيليًا.

شركات فواتير الكهرباء التي يمكن الاستدلال على الفاتورة خلالها

تتيح وزارة الكهرباء أيضًا خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر خلال افرع شركات الكهرباء التي يصل أعدادهم إلى تسع شركات وهم:

شركة مصر العليا، وشركة القناة، شركة شمال الدلتا، شركة البحيرة، شركة الإسكندرية، شركة مصر الوسطى، شركة شمال لقاهرة، شركة جنوب الدلتا، وشركة جنوب القاهرة، ويمكن الاستعلام عن الفواتير عبر تلك الشركات عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الخاص بكل شركة من تلك الشركات، والتسجيل به وإدخال البيانات الخاصة بالمستعلم من رَقم قومي، ورقم العداد، واسم المستعلم، بعدها سوف يحصل المستعلم على فاتورته في الحال.

خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء

هناك بعض من الخطوات الواجب مراعاتها عند الاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر عن طريق موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلك الخطوات تتمثل في:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء، في بداية الأمر يتم الضغط على قسم المدخلات.

ومن ثم سيتم ظهور نافذة تحتوي على عدة خانات يتم اختيار خانة الاستعلام المباشر عن فواتير الكهرباء.

الانتقال إلى الصفحة التالية التي توجد بها ثلاث خانات فارغة، وذلك لكتابة البيانات الخاصة بالمستعلم م رقم قومي وهو مكون من 14 رَقم.

ثم الانتقال للخانة الثانية لكتابة الاسم كاملًا، وبعدها كتابة رَقم العداد المكون من 10 أرقام.

كتابة اسم المحافظة التابع لها المستعلم، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر الفاتورة على الفور.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر

هناك طرق عدّة يمكن اللجوء إليها للاستعلام عن فواتير الكهرباء في مصر ودفعها ومن أهم هذه الطرق الاستعلام عن طريق منصة الكهرباء الموحدة، وتُعد تلك الطريقة من أسهل طرق الدفع الإلكترونية، لذلك فإن معظم المواطنين يعتمدنها نظرًا لسهولة خطواتها التي تتمثل في:

الضغط على أمر استعلام عن الفواتير.

اختيار أمر طلب جديد، ستظهر نافذة جديدة بها بعض من الخانات الفارغة يجب استكمال البيانات بداخلها وملئها.

ومن ثم الضغط على تسجيل الدخول، إدخال رقَم العداد وهو مكون من 10 أرقام.

وبعدها يدخل المستخدم اسمه كاملًا، وعلى الفور سوف تظهر الفاتورة الخاصة برقم العداد المدخل أعلاه.

ويمكن دفع الفواتير بعدة طرق فيمكن أن يتم دفعها داخل الشركة، أو دفعها عن طريق منصات الدفع الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق المنصة الرسمية لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك

يمكننا أيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء خلال الموقع الرسمي لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك بالدخول على الموقع الرسمي للجهاز، سيتم ظهور نافذة بها عدد من الأوامر على المستعلم اختيار الأمر الثالث وهو اختيار نحسبلك كمية الاستهلاك، تحديد نوع العداد الكهربائي المراد الاستعلام عنه سواء كان تجاريًا أو بالمنزل، قراءة العداد وإدخال الرقم الذي تم قراءته، بعد إتمام عملية التسجيل وكتابة البيانات، سوف تظهر على النافذة قيمة الاستهلاك والمجمل لقيمة الفاتورة الخاصة بالمستهلك. وإلى هنا يكون قد انتهي بنا الحديث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر، فقد تناولنا بحديثنا عدة طرق يمكن بها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذكرنا كل ذلك تفصيليًا.