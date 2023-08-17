“خبر جاي بالفرحة” زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 300% وزيادة الدعم النقدي 800% بنص وزارة التضامن

تفاصيل زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 300%، بإشراف الأستاذ محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نظمت الجامعة حدثًا فريدًا شهد حضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم تنظيم هذا الحدث كجزء من معسكر القيادة الفعالة الذي يحمل عنوان “رفع مستوى الوعي الوطني”. شمل الحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام، جنبًا إلى جنب مع نخبة من قيادات الجامعة والمنسقين للأنشطة الطلابية، ولا يمكن نسيان الطلاب المتفانين من أجل مستقبل مصر، الذين شاركوا بحماس في فعاليات هذا المعسكر الملهم للقيادة الفعالة.

زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 300%

عرضت وزيرة التضامن مجموعة خدمات فريدة تتباين بين برامج دعم المواد الأساسية، حيث تجاوزت قيمة الدعم السلعي 29 مليار جنيه، ليصل إلى حوالي 60% من سكان مصر، بلغت نسبة الفئات المستحقة لدعم الخبز 70%، فضلًا عن توفير التغطية الصحية الشاملة. تقوم الوزارة أيضًا بتسديد مصروفات الدراسة للطلاب الغير قادرين، فضلاً عن تقديم دعم مالي مباشر ومساعدات عينية للطلاب ذوي الإعاقة.

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة اتخذت تدابير دعم فريدة تشمل تعزيز الدعم المالي بنسبة تجاوزت 800% وزيادة دعم السلع التموينية بنسبة 300% تمتزج هذه الإجراءات مع تعزيز مبادرات تحفيز الصادرات وتعزيز صناديق التقاعد والرعاية الصحية.

صرف 100 جنيه لطالب ابتدائي و 125 لطالب إعدادي

بعدما كشفنا تفاصيل زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 300%، ينفذ برنامج “تكافل وكرامة” توزيع دعم مالي للأسر المستحقة، وهذا يُشمل أيضًا تقديم مساعدات نقدية للطلاب من تلك الأسر: