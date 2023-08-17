خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد 1445

أغلب المواطنين يبحثون عن أسهل طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد من شركة الكهرباء السعودية، ومن الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء أنه يمكن الاستعلام عن الفواتير ومعرفة كافة التفاصيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للشركة، لذلك سوف نوضح بالخطوات طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ومعرفة استهلاك الكهرباء برقم العداد عن طريق موقع الشركة وذلك يكون عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية.

الضغط على خدمات الفواتير.

كتابة رقم العداد بشكل صحيح ثم الضغط على عرض الفاتورة.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

من الممكن دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا والحصول على نسخة مصورة منها عن طريق موقع شركة الكهرباء السعودية ويتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية.

الضغط على خدمات الفواتير ثم الضغط على الفواتير الإلكترونية.

كتابة رقم حسابك المسجل في موقع شركة الكهرباء.

الضغط على عرض الفاتورة.

الضغط على دفع الفاتورة بالفيزا وكتابة رقم الفيزا.

الضغط على دفع الفاتورة.

تأكيد عملية الدفع ثم الضغط على موافق.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

من الممكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الحساب عن طريق موقع شركة الكهرباء السعودية وسوف نوضح لكم ذلك في السطور التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم ورمز المرور.

الضغط على خدمات الفواتير، ثم كتابة رقم الحساب.

كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على بحث.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني

من الممكن الاستعلام عن فاتُورة الكهرباء برقم السجل المدني عن طريق موقع شركة الكهرباء السعودية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

الضغط على خدمة الفواتير. كتابة رقم السجل المدني.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على عرض الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية

من الممكن الاستعلام عن حساب الكهرباء برقم الهوية الوطنية عن طريق الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.

الضغط على خدمة الفواتير الإلكترونية.

كتابة رقم الحساب ثم كتابة رقم الهوية.

الضغط على عرض الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الرسائل

من الممكن الاستعلام عن فَاتُورة الكهرباء عن طريق خدمة التواصل بالجوال، التي أعلنت عنها شركة الكهرباء السعودية وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام في السطور التالية: