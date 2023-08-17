“خبر سار” صرف 4 زجاجة زيت و 8 كيلو سكر لهذه البطاقات التموينية وهذا هو نصيب الفرد والفردين من السلع

في مايو الماضي صرف 4 زجاجة زيت و 8 كيلو سكر، أحدث توجيهات وزير التموين تعزز من أهمية تخصيص الدعم الغذائي لكل فرد بدأت هذه التوجيهات تلقى اهتماماً متزايداً بعد صدور توجيهٍ وزاري من قبل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضوابط توزيع السلع التموينية للعام 2023 عبر بطاقات التموين، سنقوم في هذا السياق بتسليط الضوء على التغييرات المقررة في آلية توزيع هذه السلع وتحديد نصيب كل فرد بهدف تقديم جميع المعلومات الخدمية اللازمة لزوارنا، دون الاعتماد على مصادر خارجية.

صرف 4 زجاجة زيت و 8 كيلو سكر لهذه البطاقات التموينية

يستفيد حوالي 64 مليون فرد من البرنامج الداعم، حيث يمكنهم الاستفادة من تشكيلة تضم 32 سلعة شهريًا. تُقدم هذه المجموعة المتنوعة من السلع عبر شبكة تموينية تضم ما يقارب من 40 ألف نقطة توزيع، تتضمن منافذ تابعة لمبادرة “جمعيتي” ونقاط البيع التموينية، بالإضافة إلى مراكز الاستهلاك، صرف 4 زجاجة زيت و 8 كيلو سكر لهذه البطاقات التموينية:

وضعت وزارة التموين تحديدات خاصة بتوزيع السلع التموينية على البطاقة التموينية، حيث تم تحديد حصة الفرد بـ 2 كيلو من السكر، وهناك الإمكانية للحصول على حد أقصى يبلغ 8 كيلو لأسرة مكونة من 4 أفراد.

بالنسبة للزيت، يتم تخصيص عبوة بحجم 800 مليلتر لكل فرد، ويمكن الحصول على حد أقصى 4 زجاجات للأسرة.

أما فيما يتعلق بالأرز، فإنه يتم توزيع 2 كيلو للأسرة التي تزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أفراد، و1 كيلو للأسر التي يقل عدد أفرادها عن ذلك.

وبذلك البطاقة التي بها 4 افراد تحصل علي أربع زجاجات زيت و8 كيس سكر.

سعر الزيت خارج وزارة التموين

بعد معرفة ما هي البطاقات الي يحق لها صرف 4 زجاجة زيت و 8 كيلو سكر نكشف اسعار الزيت خارج وزارة التموين كالتالي: