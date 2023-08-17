“ادخل النهاردة” هدية من البريد المصري قيمتها 1000 جنيه لكل من يحمل هذا الرقم القومي.. ما حقيقة ذلك

هل حقًا هدية من البريد المصري قيمتها 1000 جنيه، هذا ما سنتعرف عليه الان، وذلك بعد تداول الكثير من الشائعات حول ذلك، حيث نشرت بعض الصحف الغير رسمية عن صرف مبلغ لكل رقم قومي ويبدأ وينتهي بالرقم 2، حيث تم الاعلان عن ذلك منذ اكثر من شهر تقريبًا، وذلك بالقرب من انتهاء العام المالي للدولة، حيث وضعت بعض من الشروط التي من خلالها يتم صرف المبلغ، ومن خلال موقع البديل سوف نكشف لكم حقيقة ما تم تداوله.

هدية من البريد المصري قيمتها 1000 جنيه

لقد تم وضع بعض الشروط لاستقبال هدية من البريد المصري قيمتها 1000 جنيه، ابرزها فتح حساب توفير ولكن بشرط ان يكون هذه المرة الاولي، كذلك حد ادني للحساب هو 10000 جنيه مصري، اضافة الي ذلك ان تكون لديك بطاقة خصم.

ولكن نحن الان في شهر اغسطس في منتصفه، وكان ابرز واهم هذه الشروط ان هذا العرض سارٍ إلي نهاية شهر يونيو الماضي، أي لا يوجد انباء اخري حول ذلك الامر، وكل ما يتم تداوله في السوشيال ميديا وغيرها ما هو الا شائعة لا فائدة من إتباعها.

الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير في البريد المصري

بعدما طرحنا لكم حقيقة هدية من البريد المصري قيمتها 1000 جنيه نكشف عن مزايا حساب التوفير، حيث يمثل أحد حسابات البريد المصري خدمة تُقدم لجميع المواطنين، وهذا الحساب يُمكّن العملاء من الاستفادة من مجموعة من المزايا، ولكن لن يكون ذلك متاحًا إلا بعد توفير مجموعة من الشروط الخاصة، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:

يجب ألا يكون عمر العميل أقل من 16 عامًا. يشترط الحد الأدنى لفتح حساب التوفير بمبلغ 50 جنيهًا مصريًا. أما الحد الأقصى للحساب فيبلغ مبلغ 5 ملايين جنيه مصري.

اما عن الحساب الجاري، أو ما يُعرف بالحساب الذهبي، واحدًا من الخيارات المتاحة في باقة حسابات البريد المصري التي يُمكن للمواطنين الاستفادة منها، يُمكن للأفراد، وكذلك المنظمات غير الحكومية والشركات، الاستفادة من مزايا هذا الحساب والاستفادة القصوى من خدماته.