هي دي الاخبار ولا بلاش.. صرف معاشات سبتمبر بزيادة 450 جنيه لكل مواطن وتحديد اماكن الصرف “ما الحقيقة”

صرف معاشات سبتمبر بزيادة 450 جنيه، حيث مع دخول الشهر 2023، يشعر العديد من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات بالفضول لمعرفة موعد صرف مستحقاتهم لهذا الشهر، تكشف هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023، وهو ما يُشكل اهتمامًا كبيرًا للجميع، من جهتها، تسعى «البديل» لتقديم المعلومات الهامة لزوارها ومتابعيها، خاصةً لأصحاب المعاشات، حول موعد وأماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، دعونا نستعرض معًا هذه التفاصيل الضرورية.

صوف معاشات سبتمبر بزيادة 450 جنيه

بعد أن تم تداول شائعات حول صرف معاشات سبتمبر بزيادة 450 جنيه للمواطنين في مصر، أصبح من الضروري أن يتعرف الجميع على حقائق الأمر، ورغم وجود تلك الشائعات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يتعلق بهذه العلاوة، ويجب أن يتم تصديق القرارات المتعلقة بالعلاوات من قبل مجلس النواب، وبعد الموافقة عليها، يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية.

بالتالي، يمكننا القول بأنه ليس هناك أي علاوات سيتم صرفها للمواطنين في مصر خلال شهر أغسطس الحالي. يجدر بالذكر أن مجلس النواب وأعضاء البرلمان يخضعون حاليًا لفترة الإجازة السنوية، مما يؤثر على تقدم التشريعات المتعلقة بالعلاوة، حيث سيتم استئناف الجلسات التشريعية بعد انتهاء الإجازة لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2033

بعدما بينا لحضراتكم حقيقة صرف معاشات سبتمبر بزيادة 450 جنيه علاوة غلاء معيشة، هذا الجدول يشرح لكم مواعيد الصرف الرسمية:

الفئة موعد الصرف الفئة الأولى (أكثر من 1000 جنيه) 1 سبتمبر و 2 سبتمبر 2023 الفئة الثانية (أكثر من 2000 جنيه) 3 سبتمبر و 5 سبتمبر 2023 الفئة الثالثة (أكثر من 3000 جنيه) 6 سبتمبر و 7 سبتمبر 2023

اماكن صرف المعاشات

تهيئ وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة متنوعة من مواقع الصرف لمعاشات شهر سبتمبر 2023، بهدف تسهيل عملية الصرف لكبار السن، لا يوجد صرف معاشات سبتمبر بزيادة 450، ومن بين هذه المواقع:

– ماكينات الصرف الآلي “ATM” التابعة للبنوك.

– فروع بنك ناصر الاجتماعي.

– تطبيقات الهواتف المحمولة.

– مكاتب البريد المصري.

– فروع البنوك التجارية وبنوك القرى.

– نقاط بيع شركة فورى.

– خدمة الصرف من خلال البريد المصري.

تعمل هذه المواقع المتنوعة على تيسير عملية استلام معاشات شهر سبتمبر 2023 للمستفيدين بكل يسر وسهولة.