“كم باقي علي المدرسة”موعد بداية العام الدراسي 1445في السعودية

موعد بداية العام الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية، يبحث آلاف الطلاب عن تاريخ بدء العام الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية لمعرفة موعد بداية الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس السعودية الحكومية أو الخاصة، ومؤخرا أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن التقويم الدراسي السعودي لعام 1445، وموعد الإجازات الرسمية وموعد الاختبارات، خاصة في ظل استمرار تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية والتقويم الدراسي في كافة المدارس

موعد بدء العام الدراسي 1445 في السعودية

بينما من المقرر أن بداية العام الدراسي في المملكة العربية السعودية 1445 يوم الأحد 20 أغسطس 2023 والموافق “الرابع من صفر 1445” في جميع المدارس، سيعود المعلمون يوم 26/1/1445 هـ ، فتكون عودة المعلمين للمدرسة قبل 8 أيام من عودة الطلاب، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1445.

التقويم الدراسي السعودي 1445

إليكم الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد المقرر تنفيذه من بداية العام الدراسي والتقويم الدراسي السعودي 1445:

تاريخ بدء الدراسة للطلاب: 2/4/1445 هـ.

تاريخ انتهاء الدراسة للفصل الدراسي الأول: 2/5/1445 هـ

تاريخ بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني: 12/5/1445ه‍.

تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثاني 12/8/1445 هـ.

تاريخ بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثالث:22/8/1445هـ.

تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثالث: 29/11/1445 هـ.

إجازة عيد الفطر يوم: 24/11/1445ه‍.

تنتهي اجازة عيد الفطر وتستأنف الدراسة يوم: 6/10/1445ه‍.

إجازات العام الدراسي الجديد 1445 في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الإجازات الرسمية التي ستكون في العام الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:

اجازة اليوم الوطني السعودي: سيكون في 23 سبتمبر المقبل، أول عطلة في العام الدراسي الجديد، ويوافق يوم الخامس والعشرين من شهر صفر 1445.

.من اليوم التاسع عشر من ربيع الأول إجازة ممتدة للطلاب

أما موعد العطلة الثانية فهو يمتد من يوم السادس عشرة من ربيع الثاني.

إجازة الفصل الدراسي الأول ستكون بتاريخ ثلاثين ربيع الثاني 1445.

ويحتفل بعيد التأسيس في الثاني والعشرين من شهر فبراير، ويعتبر من المناسبات الوطنية المهمة التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب السعوديين.

عيد الفطر المبارك تبدأ اجازته في يوم الثاني والعشرين من شهر رمضان.

وتستعد الوزارة حاليا للعام الدراسي الجديد من خلال توفير كتب مدرسية لعام 2023.