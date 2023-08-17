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اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدوجن اليوم الخميس 17 اغسطس 2023 بكم كرتونة البيض 

مريم عرفةمنذ ساعتين
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أسعار الدواجن اليوم الخميس 17 اغسطس 2023
أسعار الدواجن اليوم الخميس 17 اغسطس 2023

يشهد التوقيت الحالي الاستقرار في مختلف الأسعار الخاصة بالدواجن وذلك في كل الأسواق المحلية بشتى المحافظات وعلى مستوى الجمهوريه حيث أن مؤشرات الأسعار لا تزال ثابتة في البورصة لكل الدواجن بينما نجد البيض أن سعره في البورصه اليوم قد انخفض بشكل ملحوظ ونستعرض من خلال هذا المقال أبرز المعلومات حول سعر الدواجن المتوقع يوم غد ومؤشرات الأسعار المتوقعة بالتفصيل لكل أنواع الدواجن الأكثر طلبا في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الخميس 17 اغسطس 2023

تعتبر مختلف الأنواع المتاحة من لحوم الدواجن هي بمثابة أهم أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية والتي يقبل على استخدامها واستهلاكها جميع المواطنين من مختلف الأنواع من اللحوم البيضاء وذلك بسبب المؤشرات السعرية الأقل من مؤشرات أسعار اللحوم الحمراء في الوقت الراهن ولذلك نستعرض من خلال السطور الآتية سعر الدجاج الأبيض بالتحديد باعتباره النوع الأشهر والأكثر رواجا في السوق التجارية والشعبية في سائر محافظات الجمهورية.

أسعار الدواجن البيضاء

تسجل الأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء مستوى سعر مستقر إلى حد ما بالمقارنة بالأسبوع الماضي وقد سجل بالبورصة اليوم 16 من أغسطس 2023 55 جنيه مصري وهو ما يعني استمرار استقرار السعر حتى يوم غد.

بينما يصل بالسوق التجارية الاستهلاكيه وبجميع الأسواق الشعبية لسعر ما بين 62 وحتى 63 جنيه مصري للكيلو.

سعر البانيه والأوراك

يبلغ السعر الخاص بالكيلو جرام من البانيه قيمة تتراوح ما بين 160 وحتى 165 جنيه مصري، بينما الكيلو جرام من الأوراك يصل حتى 80 جنيه مصري للمستهلك.

 الدواجن الأمهات

تعتبر من الأنواع شائعة الاستهلاك بشكل كبير لأنها تتوفر بأوزان مختلفة وسعر الكيلو فيها لا يتعدى 55 جنيه مصري وفي السوق المحلية يبلغ سعرها 62 جنيه مصري للمستهلك.

سعر الدجاج البلدي والساسو

الدجاج البلدي من الأنواع التي يكثر استهلاكها نظرا لجودة لحومها ويصل السعر فيها بالبورصة المحلية اليوم إلى 95 جنيه ويتوقع ثبات السعر حتى صباح الغد بينما يمكن أن يشتريها المستهلك بالسوق التجاري بقيمة 100 جنيه، ويبلغ السعر الخاص بالكيلو من لحم الدجاج الساسو حوالي 105 جنيه مصري للمستهلك.

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مريم عرفةمنذ ساعتين
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