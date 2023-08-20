بعد انتشار شائعة تأجيل الدراسة موعد بداية العام الدراسي 2023-2024 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء التعليم في مصر للعام الدراسي القادم 2023/2024 لجميع طلاب المدارس والجامعات بشكل عام، وذلك بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم جدولاً زمنياً لذلك، والذي يعمل على تنظيم سير العملية الدراسية طوال العام الدراسي، بناءً على الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة والتي يجب اتباعها في مديريات التربية والتعليم المختلفة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، نقوم بعرض تاريخ بدء الدراسة والجدول الزمني للدراسة في مصر 2023/2024 فتابعونا.

تاريخ بدء الدراسة في مصر 2023/2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ يوم السبت الذي يوافق 30 سبتمبر 2023 في جميع المدارس والجامعات، وسيستمر حتى يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، تاريخ انتهاء العام الدراسي الجديد، لذا يسري هذا على جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية واللغات الحكومية والخاصة والمدارس الخاصة لغات، وعليه فإن بداية عطلة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد سيكون في 27 يناير 2024.

الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2023/2024 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد الدراسة حسب الجدول الزمني للعام الجديد ليكون على النحو التالي:

تبدأ السنة الدراسية للعام الجديد يوم 30 سبتمبر 2023.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

على أن يبدأ الطلاب الامتحانات بالفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

ستُعقد امتحانات الفصل الأول للطلاب في سنوات النقل في مدارس التعليم الفني، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

سيواصل الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 في جميع محافظات الجمهورية.

تطوير المناهج التعليمية

مع حرص الوزارة على تطوير المناهج ومساعدة الطلاب لزيادة التحصيل الدراسي، عقد السيد وزير التربية والتعليم اجتماعا مع خبراء في تطوير المناهج، وتم فيه مناقشة تجهيز موادة تدربية لمساعدة الطلاب على مزيدا من الفهم والتحصيل الدراسي، وكذلك المساعدة في تخفيف العبء على أولياء الأمور، وسيشمل هذا التطوير جميع المراحل التعليمية، مما يساهم في النهوض بالعملية التعليمية.