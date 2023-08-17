صرف 1000 جنيه لكل مواطن.. الحكومة تفاجئ جميع المواطنين بالحصول على منحة شهرية

في إطار المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية إلى جميع المواطنين، قامت وزارة القوى العاملة بتوفير رابط إلكتروني للبحث عن منحة العمالة المنتظمة التي يتم صرفها لجميع المواطنين المنطبق عليهم شروط والحصول على المساعدة، إضافة إلى أن المنحة تصل قيمتها إلى 1000 جنيهًا، في حين أن ذلك يكون بالاستعلام عنها كل شهر وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة وفقًا لما يلي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة.

تحديد منحة “العمالة غير المنتظمة”.

كتابة الرقم القومي الخاصة بالشخص.

كتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال اسم المواطن رباعي.

تحديد نوع المتقدم ما إذا كان ذكر أو أنثى.

تحديد الحالة الاجتماعية.

الضغط على زر “إرسال الطلب”.

في النهاية تظهر لك ما إذا كنت مستحق للمنحة أم لا.

شروط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2023

جاءت أهم شروط الحصول على منحة العمالة الغير المنتظمة، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

ألا يكون مستفيد من أي معاش أخر من معاشات التأمينات الاجتماعية.

التسجيل عبر الموقع الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.

الفئات المستحقة للمنحة العمالة غير المنتظمة

ومن أبرز الفئات المستحقة للحصول على المنحة العمالة غير المنتظمة، وهم كالأتي:-