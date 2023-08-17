هو في تأجيل للدراسة.. تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومة والخاصة حقيقة أم شائعة!

انتشر في الآونة القليلة الماضية، تأجيل العام الدراسي الجديد بعد أن تم تحديد الموعد الرسمي للبدء، وذلك بعد تداول أخبار تفيد بانتشار متحور فيروس كورونا مؤخرًا، لكن أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقد تم تحديد بدء العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، ولم يتم إعلان أي بيانات رسمية من قبل الوزارة، وكل ما يتم تداوله هي مجرد شائعات.

حقيقة تأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد

أشار المصدر المسئول إلى أن تلك الشائعات والأخبار التي يتداولها البعض هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وقامت وزارة التربية والتعليم بإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي يوم 8 يونيو 2023، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية، وكذلك اللغات والخاصة، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

جاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم، على النحو التالي:-