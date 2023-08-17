صرف 720 ريال سعودي.. الحكومة السعودية تُعلن منحة مالية جديدة لجميع المواطنين السعوديين

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أوامر ملكية مؤخرًا تُفيد بزيادة جديدة في حساب المواطن، حيث إن ذلك جاء لمدة شهرين متتاليين وهم أغسطس وسبتمبر بعد أن كان أخر موعد للدعم الإضافي في شهر يوليو الماضي 2023، هذا وأن البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي الذي يمر به العديد من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية قيمة الزيادة الجديدة، لكي يتعرف عليها الجميع.

تفاصيل زيادة حساب المواطن لشهر سبتمبر

تسعى المملكة العربية السعودية، إلى توفير كل سُبل الدعم والمساندة لجميع المواطنين، في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن بينها توفير برامج الحماية الاجتماعية التي تُساهم في تخفيف الركود الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم، مع العلم أن الزيادة مستمرة إلى شهر سبتمبر المقبل 2023، من أجل أن يحصل عليه كافة الفئات المستحقة، وفي الفقرة نوضح لكم قيمة هذه الزيادة.

قيمة زيادة حساب المواطن

أوضحت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن أن قيمة الزيادة التي تم إصدارها بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين جاءت وفقًا للأتي:-