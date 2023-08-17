إزالة الرياض.. خريطة إزالة أحياء الرياض..  قائمة الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض

كشفت الأمانة لعاصمة الرياض، عن الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها في الفترة المقبلة، وفقًا لخريطة الإزالات الخاصة بالأحياء العشوائية، حيث إن إزالة الأحياء في الرياض من أهم المستهدفات التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطويرها، والقيام كذلك بتعويض جميع المتضررين من الإزالات ماديًا وتوفير سكن ملائم لهم طوال فترة الهدد التي تصل مساحتها إلى 1% من إجمالي مساحة المساحة، وفي السطور التالية نوضح لكم جميع الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض.

أسماء إزالة الأحياء في الرياض

جاءت أهم الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

حي الجبس.

حي ابن شريم بمنطقة خشم العان.

حي عكاظ ويتم إزالة الجزء الشرقي منه.

حي المرسلات.

حي النهضة.

تعويض المتضررين من أعمال إزالة الأحياء في الرياض

أكدت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، أنه سيتم تعويض جميع المتضررين من عمليات الإزالات المختلفة، وذلك دعمهم ماديًا وتوفير سكن ملائم لهم على مدار فترة الإزالة، مع العلم أن حكومة المملكة حريصة على تطوير جميع مناطقها المختلفة والمتهالكة، فضلاً عن إمكانية الحصول على التعويض المتضمن بالتسجيل عبر موقع أمان الرياض، وإدخال جميع البيانات مع إرفاق المستندات اللازمة، لكي يصل إشعار إلى المتضرر بعملية الإزالة في الوقت المناسب.

يذكر أنه يمكن متابعة جميع الأخبار الخاصة بعملية الإزالات في جميع الأحياء العشوائية بالمملكة العربية السعودية، عبر المواقع الرسمية لأمانة العاصمة، إضافة إلى معرفة أخر التطورات التي تتمل في عملية الإزالة لكي يتعرف عليها الجميع.