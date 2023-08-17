زيادة 900 جنيه لأصحاب المعاشات.. مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر بقيمة الزيادة الأخيرة

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بقيمة الزيادة الجديدة، التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر أبريل الماضي، حيث إن عدد المستفيدين من هذه الزيادة بلغوا نحو 11 مليون مواطن في جميع محافظات مصر، حتى يتمكنوا من صرف الزيادة مع كل شهر ميلادي، ويكون ذلك عبر كافة منافذ الصرف المنتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

موعد صرف معاشات سبتمبر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر سبتمبر يوافق يوم 1-9-2023، حيث إنه هو الموعد الرسمي الذي فيه يتم صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمعاشات، مع العلم أن ذلك يكون من خلال جهات ومنافذ الصرف المؤهلة لذلك، وهي تتمثل في البريد المصري وكذلك البنوك وجميع ماكينات الصراف الألي الذي تستعد كل شهر من أجل القيام بصرف المعاشات مع قيمة الزيادة الجديدة المنوط بها.

قيمة معاشات سبتمبر بالزيادة الأخيرة

جاءت قيمة الزيادة الخاصة بمعاشات سبتمبر وفقًا لما يلي:-