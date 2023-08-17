معدلات القبول في جامعة اليرموك 2023 وكيفية التسجيل في الجامعة

تُعتبر جامعة اليرموك واحدة من ضمن الجامعات الأردنية الحكومية التي تأسست عام 1976م وهي واحدة من ضمن أكبر الجامعات والتي تحتوي على عدد من البرامج الخاصة بالدراسات العليا وبرامج البكالوريوس أيضًا وتوجد بها مجموعة مختلفة من المجالات وهي الهندسة، والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، لذا سنتطرق لتوضيح معدلات القبول في جامعة اليرموك 2023 والمزيد من التفاصيل.

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2023

يتساءل الكثيرين من الطلاب والطالبات في الأردن عن معدلات القبول في جامعة اليرموك 2023 ولكن بشكل عام فإن معدل القبول وجاءت على النحو التالي:

معدل القبول الخاص بتخصص الطب والجراحة وهو 85%.

أما بالنسبة للتخصصات الخاصة بالهندسة والصيدلة 80%.

تخصصات كلية الشريعة وهي 75%.

التسجيل في جامعة اليرموك

لكي تتمكن من التسجيل في جامعة اليرموك لابد من اتباع الخطوات التالية وهي:

قم أولاً بتحديد البرنامج الذي تود التقديم إليه.

تحقق من الشروط الخاصة بالقبول على حسب البرنامج الذي ترغب في التسجيل به.

قدم الطلب في حالة استيفاء الشروط الخاصة بالقبول عبر الموقع الرسمي للجامعة.

انتظر حتى يتم دراسة طلبك والرد عليك من قبل الجامعة بالقبول أو الرفض.

بعد ذلك قم بملئ الاستمارة الخاصة بالتسجيل وإرسالها للجامعة.

هل السوريين يحق لهم التسجيل في جامعة اليرموك؟

يتساءل الكثيرين من الأشخاص السوريين عن إمكانية التسجيل في جامعة اليرموك الأردنية وجاء الرد من قبل الجهة المسؤولة أنه يُمكن التسجيل والاستفادة من نظام المنح الدراسية المُمولة بشكل كامل، ولكن ضرورة تقديم البطاقة الأمنية في حال كان لاجئ.