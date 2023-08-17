قرار عاجل بصرف أكثر من 320 جنيه لأصحاب المعاشات.. تعرف على التفاصيل

تزامنًا مع اقتراب على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر بدأ البحث من قبل أصحاب المعاشات عن كافة التفاصيل التي تخص الزيادة في المعاشات لمختلف الفئات حول جمهورية مصر العربية حيث تسعى الحكومة لتقديم يد العون بشكل مستمر وخاصةً في الآونة الأخيرة لكي توفر لهم حياة كريمة نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، لذا سنتطرق لتوضيح قرار عاجل بصرف أكثر من 320 جنيه لأصحاب المعاشات والمزيد من التفاصيل الآخرى.

صرف أكثر من 320 جنيه لأصحاب المعاشات

يتساءل المواطنين وبالأخص أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية عن ما هي الزيادة التي تُقدر بأكثر من 320 جنيه وما هي الفئات المستحقة لها ووفقًا لما اعلنت عنه نقابة المهن الطبية وهي بإتخاذ قرار يخص هذه الزيادة فهو حاص بأعضائها وتُعتبر هذه الزيادة هي أكبر زيادة تم الإعلان عنها في تاريخ النقابة وهي تُقدم بنسبة 35%، وهي تشمل أصحاب المعاشات التابعين للمهن الطبية وهما:

الصيادلة.

أطباء الأسنان.

الأطباء البيطري.

الأطباء البشريين.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على 1000 جنيه يحصلون على 1350 جنيه عقب إصدار قرار الزيادة الخاصة بالمعاشات المُقرره من قبل الجهات المسؤولة.

متى تصرف معاشات شهر سبتمبر

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات حول جمهورية مصر العربية عن موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر القادم، حيث يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ولكن أول يوم في سبتمبر الجمعة ولكن الوزارة لم تُعلن عن قرار رسمي سواء بتبكير أو تأخير الصرف لمستحقيه وفي حال إعلانها سنوفيكم بالخبر مباشرةً.