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نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة امتحانات الاعدادي الدور الثاني
تتكثف عمليات البحث من قبل الكثير لرغبتهم في التعرف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 والتي تم الانتهاء منها خلال ايام ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية 2023.
استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023
تم انتهاء الطلاب من امتحانات الدور الثاني لهذه السنة 2023 ويرغبون في التعرف على نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس حيث انه يمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال الاتي.
- يتم في البداية الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023.
- إدخال اسم الطالب على بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- اختيار المرحلة التعليمية.
- ثم يتم كتابة رقم الجلوس.
- الضغط على عرض النتيجة.
- كما انه لابد من تحديد الفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة التعليم الأساسى.
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كيفية توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023
- المجموع الكلي للشهادة الإعدادية هو مكون من 6 مواد اساسية يتم دخول الامتحانات بها وهم.
- مادة اللغة العربية وهو مكون من 80 درجة كلي في نهاية السنة، وتنقسم إلى الترم الأول 40 درجة والترم الثاني 40 درجة.
- اما مادة اللغة الإنجليزية بـ60 درجة كلي وتنقسم إلى الترمين الأول 30 درجة، والثاني 30 درجة.
- الدراسات الاجتماعية 40 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 20 درجة والثاني 20 درجة.
- تبلغ درجات مادة الجبر 30 درجة في نهاية العام، مقسمة على الترمين الأول 15 درجة والثاني 15 درجة.
- اما الهندسة، تضصل درجاته إلى 30 درجة في نهاية العام، تنقسم إلى 15 درجة في الترم الأول، و 15 درجة في الترم الثاني.
- مادة العلوم 40 درجة في نهاية العام تنقسم على الترمين 20 درجة في الترم الأول، و20 درجة في الترم الثاني.