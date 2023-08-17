هنا… رابط استمارة القبول المركزي 2023 للقبول في الجامعات العراقية

يتسائل العديد من طلاب مرحلة السادس الاعدادي عن كيفية القبول للجامعات، بعد أن وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابطًا إلكترونيًا للتقدم للجامعات،وهو استمارة القبول المركزي بالنسبة لطلاب السادس الاعدادي، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي يرغبون بالدراسة بها، ويعتبر هذا الرابط هو السبيل الوحيد أمام الطلاب للانضمام إلى الكليات والمعاهد الموجودة في العراق.

رابط استمارة القبول المركزي في العراق 2023

للتقديم في الكليات والمعاهد عليك أولا تسجيل الرغبات في استمارة القبول المركزي ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل الخاص بك وكلمة المرور.

عند التسجيل ستظهر جميع الكليات أمامك، ويمكنك اختيار ترتيب الكليات حسب ماتريد ومايتوافق مع مجموعك، حيث يسمح لك فقط بتسجيل 35 رغبة.

بعد تسجيل جميع رغباتك تأكد أنك ملأت الاستمارة عن طريق النقر فوق كلمة طباعة الاستمارة.

بعد قيامك بتنفيذ الخطوات السابقة وحفظ جميل التعديلات، فقط أتممت عملية التسجيل بنجاح.

تصريحات وزارة التربية بالعراق

أبدى السيد حيدر العبودي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بعض الملاحظات حول استمارة التقديم المركزي في مختلف الجامعات والمعاهد العراقية، منها أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت باستعدادات كبيرة لطريقة القبول في الجامعات عن طريق استمارة القبول المركزي، حيث اعتمدت الوزارة خارطة عمل تضمن وتخدم حقوق جميع الطلاب في عملية القبول في الجامعات والمعاهد بالعراق، وكانت الخطوة الأولى التي اتخذتها الوزارة هي استمارة القبول المركزي، أعدت الوزارة دليلا تراه بمثابة عملية إرشادية تزود الطالب برؤية كاملة عن جميع الجامعات والكليات والأقسام المتوفرة بها والموقع الجغرافي لكل كلية، كما تحتوي استمارة القبول المركزي على 50 خيارًا على الطالب الاختيار من بينها، ويعتمد القبول على المجموع والتوزيع الجغرافي.

ما هي استمارة القبول المركزي؟

هي طريقة إلكترونية يتم من خلالها تسجيل رغبات الطلاب لدخول الكليات التي يريدونها، يوجد بها 50 خانة ويكون كل طالب قادرًا على ملء 35 رغبة فقط، ويتم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد بالجامعات المختلفة في العراق حسب درجاتهم الإجمالية ورغباتهم التي قاموا بتسجيلها.