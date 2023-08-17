“زغرطي أنتي وهي”💥 زيادة حصة الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023 لـ 50 جنية !! وهتصرف 2 سكر و2 زيت

أصدرت وزارة التموين سلسلة من التعليمات الجديدة لما يقرب من حوالي 40000 منفذ بقال خاص بالتموين، وذلك لشهر أغسطس الجاري 2023م، وهذا للالتزام بصرف الحصة الخاصة بالشخص بالتمرين، المخصصة للبطاقات التموينية، كما أن الوزارة قامت بالتشديد على عدم تخطي تلك الحصة المقررة، بالتحديد الحصص الخاصة بسلع كلًا من الزيت، وكذلك الأرز، وأيضًا المكرونة والسكر، وهذا على حسب القرار الذي صدر من جانب وزير التموين، الدكتور، علي المصيلحي.

حصة الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2023

ألزمت وزارة التموين منافذ التموين بأن يوزعوا المقررات التموينية بشكل عادل، ولا يتخطوا الحصة المقررة، من ناحية كل صنف، وذلك لإتاحة المواد الغذائية لجميع المواطنين بصورة عادلة بشهر أغسطس الجاري، ومن الجدير بالذكر أن الحصة التموينية لهذا الشهر القادم من سبتمبر 2023م، جاءت كما يلي:

البطاقة المشتملة على فرد واحد فأكثر لا بد من أن تحصل على كيس واحد سكر لكل فرد، وكذلك زجاجة واحدة من الزيت، مع عبوة واحدة من المكرونة التي يكون وزنها 800 جرام، وذلك لكل فرد.

كما أن البطاقة التموينية المشتملة على عدد أفراد 4 فأكثر، تحصل على 4 زجاجات من الزيت، بالإضافة إلى عدد ستة كيلو من السكر، وكذلك عبوتان من المكرونة.

موعد صرف السلع لشهر أغسطس

بدأت وزارة التضامن بالفعل في صرف جميع السلع التموينية للأشخاص الحاملون للبطاقات التموينية، هذا الشهر الجاري 2023م، وذلك منذ يوم الثلاثاء الذي مضى، والصرف مستمر إلى نهاية هذا الشهر من أغسطس 2023م، وهذا لكي يتم استكمال صرف كل المقررات، لما يقرب من حوالي 64 مليون مواطن، الذين يكونوا مسجلين على ما يقرب من حوالي 23 مليون من البطاقات التموينية.