أخيرًا “بشرى سارة لهذه الفئات” رسميًا صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات 2023 في هذا الموعد!!

عدد كبير من المواطنين والمواطنات يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، وذلك من أجل التعرف على الموعد الرسمي التي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بصرف هذه العلاوة، وفي تقرير اليوم موضح لكم موعد صرفهم كما أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، فكونوا معنا.

موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات

للأسف تم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك لأن هذه العلاوات يتم صرفها بشكل رسمي للمواطنين والمواطنات أصحاب المعاشات في اليوم الأول أو الثاني من شهر أبريل، وقد تم فعلها بالفعل يوم الأحد الماضي حيث الثاني من شهر أبريل من عام 2023، حيث تم صرفها مع معاش شهر أبريل في الثاني من شهر أبريل المنصرم من عام 2023.

من المستفيدين من العلاوات الخمس

وضحنا لكم موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، حيث تم صرف العلاوات بالفعل، مع العلم أن المحكمة الإدارية في وزارة التضامن الاجتماعي قد سبق أن أعلنت أن العلاوات الخميس يتم صرفها للموظفين والموظفات الذين خرجوا عن المعاش بالفترة ما بين أول يوليو لعام 2006 وإلى يوم 30 يونيو 2015، حيث هذه العلاوات تكون بزيادة 80% على الراتب الأساسي.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخميس لأصحاب المعاشات

وضحنا لكم موعد صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات، وبالنسبة لخطوات الاستعلام عن هذه العلاوات فهي على النحو التالي: