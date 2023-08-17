رابط موقع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة وجبة رقم 9 كشوفات pdf عبر منصة مظلتي العراقية spa.gov.iq

يهتم عدد كبير بالتعرف على اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعيه وتم إطلاقها من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعي وذلك للحصول على الدعم ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط موقع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الدفعة 4

يمكننا ان نتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الرابعة، وذلك من خلال معرفة الخطوات الاتية وهي.

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق او موقع مظلتي.

يتم إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمستعلم.

كتابة الكود المرئي والذي يتكون من 5 أرقام.

نضغط على خانة تنزيل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

البحث عن الاسم من خلال كتابته بالصيغة الرباعية.

يتأكد عند ظهور الاسم من ضمن أسماء المستفيدين بالوجبة الرابعة.

شروط القبول للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على ضرورة توافر شروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من الوجبة الرابعة ومنها.

أن يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية ومن أصول عراقية لكلا الوالدين.

ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أشخاص.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

لا يجوز للأسرة أن تكون لديها أي عقارات أو تأمين صحي.

لا يكون للأسرة معيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

يتم العمل لتوفير الوجبة التاسعة للعديد من المواطنين ويمكن ان يصل العدد إلى 150 ألف مواطن فقط ويمكن ان يتم ابتصريح عن الوجبة التالية بعد الانتهاء من اعلان الاسماء للعمل على العيش بحياة كريمة ومساعدة المواطنين ومساعدتهم في شراء السلع والخدمات.