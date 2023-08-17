عاجل “أخر دفعة” نزلت حالًا كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق .. الوجبة الأخيرة 2023

بحث المواطنين عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق ، حيث أن الأشخاص الذين قد سجلوا في البرنامج يترقبون إعلان الوزارة لهذه الكشوفات، وبالفعل من الممكن لهم أن يستعلموا عن أسمائهم الآن من خلال موقع الوزارة الرسمي، وتجدر الإشارة بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تقوم بعمل فرز بشكل مستمر للأسماء كافة، لضمان وصول هذا الدعم الذي تقدمه لكل المستحقين.

كشوفات أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف على أنه يمكن أن يستعلم المواطنين عن كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق ، وذلك بواسطة اتباعهم مجموعة النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى: الذهاب لمنصة مظلتي، من هنا.

الخطوة الثانية: تحديد أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: تحديد أيقونة “استعلم عن دعم الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الرابعة: عليك أن تسجل رقم الهوية بدقة في المربع المخصص له.

الخطوة الأخيرة: اضغط على تبويب “استعلم”.

رابط الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية رابط الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023م، ليكون من اليسير على جميع المواطنين البحث عن أسمائهم في كشوفات الرعاية الاجتماعية المرفقة من جانب الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يريدون أن يحصلوا على دعم الرعاية الاجتماعية، يكون من السهل عليهم الحصول على هذا الدعم، عقب تسجيلهم في البرنامج، وذلك بالدخول على الرابط السابق، ومن ثم كتابة كافة البيانات اللازمة بشكل صحيح وبدقة، ومن ثم الانتظار إلى أن يتم دراسة الطلب بشكل جيد من جانب الوزارة.