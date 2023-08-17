رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس 2023 ملاحق صناعي وزراعي وتجاري وفندقي Diploma Results

ينتظر الكثير من طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023 الدور الثاني اعلان النتائج بعد ان تم الانتهاء من الامتحانات يوم الثلاثاء وهم يشعرون بحالة من الخوف و القلق بشأن النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

ثد تم البدء في عمليات تصحيح أوراق الإجابة و ينتظر طلاب الدبلومات الفنية من جميع الشعب الاعلان عن النتيجة الخاصة بالدور الثاني والتي تظهر على بوابة التعليم الفني وعدد كبير من المواقع الأخرى فقد وصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني 58118 طالبًا، تم توزيعهم على 358 لجنة امتحانات سواء صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

من المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، قبل ان يتم الانتهاء من شهر أغسطس ويكمكن ان تعلن يوم 25 من الشهر ولكنه لم يحدد الموعد النهائي للاعلان من قبل الوزارة.

رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2023 بالاسم فقط

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2022-2023 الاستعلام عن النتائج عبر القيام ببعض من الخطوات التالية: