نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2023 جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

يهتم العديد من طلاب المنتهين من امتحانات الدور الثاني بالبحث عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية، والتي من المتوقع ان تظهر خلال ساعات قليلة فقد وصل عدد الراسبين هو 38000 ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية.

نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

سيتم اعلان النتيجة بعد ان يتم الموافقة من قبل كل المحافظ في كل محافظة عن اعتمدها واقرار اعلانها فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج سيتم الإعلان عن النسب النهائية من خلال ان يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وانها من ضمن اهم المراحل التي سيتم من خلالها التاهيل لمرحلة الثانوية في غضون ساعات قليلة.

الاستعلام عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية

وصل عدد الراسبين 38000 الف وانه لم يحالفهم الحظ للنحاج في الدور الاول وقاموا بالدخول لامتحانات الملاحق وانه يمكننا التعرف على نتائج الشهادة الإعدادية 2023 إلكترونيا من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي للمحافظات بدلا من الذهاب إلى المدارس ويتم من خلال القيام بالاتي حتى يتم ظهورها.