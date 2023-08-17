موعد قرعة دوري ابطال اوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة مجاناً بدون تشفير علي نايل سات وعرب سات

يهتم عدد كبير من جماهير كرة القدم بالبحث عن موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2024 وهي رقم 69 وتم الاستعداد للقيام بالنسخة الجديدة من هذه البطولة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد قرعة دوري ابطال اوروبا والقنوات المفتوحة الناقلة مجاناً.

ما هو موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2024

سيتم انطلاق أولى جولات في دوري أبطال أوروبا بداية من يوم 19 من سبتمبر 2023 الشهر القادم وهذا ما تم اعلان، كما انه سيتم القيام بعدد ثماني مباريات، ثم تقام مباريات الجولة الأولى في يوم 20 من سبتمبر 2023 ويتم استمرار المباريات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى يوم 13 من ديسمبر 2023، وسيتم الانتهاء منها في يوم 31 أغسطس 2023.

القنوات الناقلة للموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2023-2024

يمكننا ان نتعرف على القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي ستقام خلال الشهر القادم وسيتم بث حفلة على الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكي يتم الاعلان عن بدايتها فقد حصلت شبكة بي إن سبورتس القطرية على حقوق البث الحصرية لـ أحداث قرعة دوري أبطال أوروبا 2023ـ2025.

اهم الفرق التي تشارك في بطولة دوري ابطال اوروبا 2024

تعد من ضمن ما يتم البحث عنه كما انه يتم المشاركة بها عدد من الفرق المميزة والتي من بينها الاتي.