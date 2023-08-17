اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة 2023 pdf موقع الرعاية الاجتماعية ومنصة مظلتي

قد تم اقتراب اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والذي يتم بشل الكتروني من خلال الموقع الالكتروني الرسمي التابع للوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يمكننا التعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية بكل المحافظات العراقية والتي لابد من ان يتوافر بهم الاتي.

بالنسبة للرجال لابد الا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب للسيدات أن يكون عمرها من 15 سنة حتى 55 سنة.

يجب ان يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

لا يكون لدي الشخص الذي يرغب في التقديم أي أملاك عقارية باسمه.

كما انه لابد من ان يكون من محدودي الدخل.

يجب ان تكون الاسرة مكونة من ٤ أفراد.

استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يتم الاعلان عن اسماء الرعاية بشكل الكتروني لتوفير الوقت وانه يتم من خلال الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث انه سوف تتمكن من معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الاتي.

الدخول على موقع مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار استمارة الرعاية الاجتماعية 2023.

ثم يتم اختار المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تسجيل البيانات المطلوبة ومعرفة وتحميل كشف الاسماء المشمولين.

تم الاعلان من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك من قبل وزير العمل وانه يتم الاعلان عن الاسماء المقبولين بشكل الكتروني ويتم من خلال ان يتم الدخول على رابط الاستعلام أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الخامسة المخصص من قبل منصة مظلتي.