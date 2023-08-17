إزالة جدة.. أسماء الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة.. خطة جدة الذكية لإزالة الأحياء العشوائية.. إزالات السعودية

في إطار التطورات التي تمر بها المملكة العربية السعودية، قامت بنشر جميع الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها داخل العديد من مدن المملكة، ومن أبرز هذه المدن أو المناطق “جدة”، فضلاً عن أن هذا التطوير يأتي لتحسين مستوى معيشة المواطنين والعمل على توفير حياة كريمة لهم، إضافة إلى إتاحة العديد من الخدمات والمرافق المختلفة، ومن أبرزها توفير خطوط المياه والكهرباء، وتوسيع الطرق العامة والسريعة.

الأحياء التي عليها إزالة في جدة 1445

من أبرز الأحياء التي سيتم إزالتها داخل مدينة جدة، هي كما يلي:-

حي الشفاء وتبلغ مساحته 800 الف متر مربع.

حي بريمان، وهو أبرز الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة وتبلغ مساحته 500 ألف متر مربع.

إضافة إلى إزالة حي الفيصلية.

فضلاً عن إزالة حي الجامعة التي به مناطق الجامعات والمساكن الطلابية.

حي الصفا، ومن أبرز المناطق في مدين جدة.

حي العزيزية.

إزالة حي الشاطئ.

حي شارع البغدادبة.

حي البحر.

إزالة الأحياء العشوائية في مينة جدة بالسعودية

تسعى ألية إزالة الأحياء العشوائية في جدة، إلى تحسين جودة الحياة في العديد من المناطق العشوائية المتهالكة، من توفير خدمات المرافق التي يحتاج إليها العديد من المواطنين، والأشخاص ومن أبرز هذه الخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى التجهيزات الأخرى التي تعزم المملكة على توفيرها في الفترة المقبلة، مع العلم أن كل هذه النقلات تأتي تزامنًا مع اقتراب الرؤية الاستراتيجية التي عزمت على تنفيذها بحلول 2023.