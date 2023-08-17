الستات والرجالة فرحانين اووي بسبب الأسعار.. عروض كارفور الجديدة .. على السلع الغذائية لشهر أغسطس بتخفيضات هائلة .. إللي بييجي في بالك هتلاقي هنآك

عروض كارفور الجديدة، حيث يعرض كارفور، وله فروع كثيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 375 متجرًا في 17 بلدًا، تقدم هذه الشركة مجموعة واسعة من العروض والخصومات على العديد من المنتجات الغذائية. دعونا نستكشف عروض الطعام لشهر أغسطس التي تشمل تخفيضات هائلة على السلع والمنتجات الغذائية. شعار حملة العروض الحالية لمتاجر كارفور هو “تشكيلة الصيف”، وذلك بسبب توفر العديد من المستلزمات الخاصة بفصل الصيف والبحر في كتيب العروض، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

عروض كارفور لشهر اغسطس

يمكنكم الاستفادة من العروض والتخفيضات الحصرية لفصل الصيف في متاجر كارفور من أي فرع من فروعه، حيث يعمل كارفور بجد لتوفير الراحة لعملائه وسعادتهم ومن بين هذه العروض والتخفيضات الرئيسية التالية:

تُقدم أدوات البحر سيارة بشكلها المرح، بسعر يبلغ 49.95 جنيه مصري.

يتوفر جردل البحر على أنواع متنوعة من بينجو بسعر 84.95 جنيه مصري.

يتوفر جردل البحر الكأس من بينجو بسعر قدره 39.95 جنيه مصري.

تباع مدفع المياه من بينجو بسعر ١٩.٩٥ جنيه مصري.

سعر مدفع المياه الكبير الذي يحمل علامة بينجو يبلغ 59.95 جنيه مصري.

تتوفر قطعتين من مسدس المياه من بينجو بسعر 24.95 جنيه مصري.

عروض الصيف من كارفور للسلع

يمكنك الاستفادة من عروض كارفور بزيارة أقرب فرع من فروعه أو عن طريق خدمة الشراء عبر الإنترنت من خلال موقع كارفور الرسمي والاستفادة من التوصيل المجاني، ومن بين العروض المهمة على المواد والمنتجات الغذائية يمكنك العثور على:

يتم عرض أرز كبسة بسمتي بسعر 39.95 جنيه مصري بدلاً من 59.95 جنيه مصري.

يتم عرض مكعبات لحم بقر من مصدر محلي بسعر مخفض قدره 279.95 جنيه مصري بدلاً من 323.95 جنيه مصري.

تقدم كفتة وبرجر بقري بلدي بسعر مخفض يبلغ 274.95 جنيه مصري بدلاً من 325.95 جنيه مصري.