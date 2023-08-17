ورد الآن اخبار سارة للموظفين بشأن.. زيادة رواتب الموظفين في القطاع الخاص رسميا بدءا من هذا الموعد لبعض الفئات..اعرف اذا كنت ولا لا .. زيادة 300 جنيه

زيادة رواتب الموظفين، في الآونة الأخيرة، عمل الموظفون على العديد من الطلبات التي قدمت إلى المجلس القومي للأجور، تلقى المجلس العديد من الاعتذارات من شركات القطاع الخاص بسبب تعثرهم المالي، نتيجة الظروف الإنتاجية التي يواجهونها معظمهم، ومع ذلك، تم تطبيق آلية زيادة المرتبات بنجاح في شركات المشروبات الغازية والشبسي، بالإضافة إلى صناعات أخرى كثيرة، بناءً على ذلك، اتخذ المجلس عدة قرارات بشأن زيادة المرتبات لبعض الموظفين.

زيادة رواتب القطاع الخاص

هذا وقد قرر المجلس القومي للأجور أن يكون هذا المفاجأة للعاملين في القطاع الخاص أن يتم زيادة الرواتب الشهرية للعاملين في معظم القطاع الخاص اعتبارًا من بداية شهر يوليو الماضي، تم اتخاذ هذا القرار بتوجيهات من المجلس القومي للأجور لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص بقيمة 300 جنيه، وبالتالي.

إذا كان الشخص يأخذ 2700 جنيه، ستصبح راتبه 300 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للرواتب في القطاع العام حتى عام 2023

كان هذا الإشعار مخصصًا خصيصًا للعاملين في القطاع العام، حيث تم زيادة رواتبهم أيضًا اعتبارًا من أبريل الماضي لعام 2023.

تفاصيل الرواتب بعد الزيادة في القطاع العام