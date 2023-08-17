مصيبة تنتظر من يفكر في تسمية أطفاله بهذا الأسماء .. هتدفع غرامة 5000 .. وفقاً لي .. قانون الأحوال المدنية الجديد .. خلي بالك هتدفع تعب سنين وكمان هتتحبس

قانون الأحوال المدنية الجديد، كل أب وأم يخضعان للكثير من التفكير والنصف الذهني أثناء محاولة اختيار أسماء أطفالهم، حيث يسعون إلى اختيار اسم فريد وجديد ومختلف، لذلك، وضع قانون الأحوال المدنية بعض الضوابط التي يجب على جميع أفراد المجتمع الالتزام بها عند اختيار أسماء الأطفال، ووفقًا للمادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز

قانون الأحوال المدنية الجديد

ليس مسموحًا أن يحمل أخوان أو أخوات نفس الاسم، ولا يمكن أن يكون اسم الطفل مركبًا أو مخالفًا للنظام العام، حيث بدأ هذا المشروع بفرض غرامات للضغط على الجميع للامتثال لهذا القانون من قبل عضو في مجلس النواب الذي قدم فكرة مشروع جديد للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الأحوال المدنية لتشديد العقوبات على أولئك الذين يطلقون أسماء مركبة بفرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، وفي بعض الحالات يصل العقاب إلى عام واحد من السجن، كما أشار أيضًا إلى أن هذه العقوبات ستنهي قضية الأسماء المركبة والأسماء غير المعتادة في مجتمعنا المصري.

عقوبة المخالفين لقانون الاحوال المدنية

ينص قانون الأحوال المدنية على أنه غير مسموح للأب أن يسجل اثنين من الأخوة أو الأخوات بنفس الاسم، وإلا سيتعرض لعقوبة مالية تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه، وذلك لأي شخص يتجاوز هذا القانون، يجب إعلام مكتب الصحة المتواجد في مكان حدوث ولادة الطفل أو الطفلة، أو أي جهة صحية تتبع لذلك المكان، قد حدد وزير الصحة بقرار منه أنه يجب إبلاغ عمدة المكان أو الشيخ أو أي جهة حكومية موجودة في المكان إذا لم يكن هناك مكاتب صحية.