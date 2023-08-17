معدل القبول في الجامعة الاردنية 2023 لمختلف التخصصات ورابط القبول والتسجيل

تُعتبر الجامعة الأردنية واحدة من ضمن الجامعات الحكومية التي تأسست عام 1962م بواسطة قرار ملكي، حيث تعد أول جامعة تم تأسيسها في الأردن ومقرها في العاصمة عمان وبالتحديد في منطقة الجبيهة لذا بالتزامن مع ظهور نتائج الثانوية العامة بدأ البحث حول معدل القبول في الجامعة الاردنية 2023 والمزيد من التفاصيل الآخرى.

معدل القبول في الجامعة الاردنية 2023

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات حول معدل القبول في الجامعة الأردنية حيث يُمكنهم التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص بها لكي يتمكنون من معرفة جميع معدلات القبول وجاءت المعدلات على النحو التالي:

رابط القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية

لكي تتمكن من التقديم للالتحاق بالدراسة في الجامعة الأردنية لابد من اتباع الخطوات التالية وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بالجامعة وهو registration.ju.edu.jo.

اختر خانة التخصصات المطلوبة ثم تعرف على جميع التفاصيل.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها ثم قدم الطلب.

سيتم مراجعة طلبك بدقة كاملة.

ما هي أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية؟

يتساءل الكثيرين حول هذا الأمر فيتراوح سعرها ما بين 15 وحتى 70 دينار أردني، فهي تضم 90 تخصص يندرج تحت ثلاث أنواع من الكليات ولكل تخصص منهما عدد مقاعد مخصصة وأيضًا لكل منهما معدل قبول مُعين، وتجدر الإشارة إلى أن لكل ساعة دراسية سعر مخصص على حسب ما تحدده الجهة المتخصصة، ولكي تتمكن من الاطلاع على جميع الأسعار يُمكنكم ذلك من خلال تنزيل ملف بي دي أف.