يا ولاد المحاظيظ الجرى للبنك رياضة… روح بسرعة لعملاء الأهلي المصري شهادات تصل ل25% وكله هيتروق

شهادات الاهلي، يقدم البنك الأهلي المصري شهادات استثمار بعائد متدنٍ، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها، هذا أقل من الحد الأدنى للشراء لشهادات الاستثمار الأخرى، والذي يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، يُعد البنك الأهلي المصري أكبر بنك في مصر، ويتمتع بسمعة طيبة في الأمان والثبات، شهادات الاستثمار الخاصة به هي استثمار آمن ومضمون، مع عائد ثابت، وإذا كنت تبحث عن شهادة استثمار بعائد متدنٍ وأمان عالي، فإن شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري هي خيار جيد لك.

زيادة سعر الفائدة على شهادات الاستثمار «ب»

أعلن البنك الأهلي المصري، يوم أمس الاثنين، عن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة (ب) بين 1.5% و2%، ويأتي هذا الرفع ليلحق بشهادات الادخار «البلاتينية» التي طرحها البنك مطلع الشهر الجاري بعائد 19% ثابت و22% متناقص.

كل ما تريد أن تعرفه عن شهادات الاستثمار الجديدة

أهم المعلومات المقدمة عن شهادة الاستثمار من البنك الأهلي المصري بعد رفع أسعار الفائدة:

شهادة استثمار لمدة سنة (ب):

رفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة لشهادة الاستثمار ذات الدخل الثابت لسنة واحدة (ب) بنسبة 1.5٪، بعائد سنوي 11٪، تدفع شهريًا، واشترى ما لا يقل عن 500 جنيه بمضاعفاتها.

شهادة استثمار لمدة سنتين (ب):

رفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة لشهادة الاستثمار ذات العائد الثابت (B) لمدة عامين بنسبة 1.5٪، وبنسبة عائد سنوي 11.5٪، ويمكن إنفاقها كل 3 أشهر، بحد أدنى للشراء 500 جنيه. ومضاعفاتها.

شهادة استثمار 3 سنوات (ب)

رفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة بنسبة 2٪ على شهادات الاستثمار ذات الدخل الثابت لمدة 3 سنوات (ب)، ليرتفع العائد السنوي إلى 14٪، على أن يتم إنفاقها كل 3 أشهر، بحد أدنى لمبلغ الشراء 500 جنيه ومضاعفاته.

شهادات الادخار بعائد يصل 22%

بعد أيام من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، قدم البنك الأهلي المصري في وقت سابق من هذا الشهر شهادات ادخار ثلاثية بمعدل عائد ثابت بنسبة 19 في المائة ومعدل عائد تصاعدي بنسبة 22 في المائة، بحد أدنى للمشتريات يبلغ 1000 جنيه إسترليني ومضاعفاتها، تبلغ معدلات الفائدة على الودائع والقروض 2٪.