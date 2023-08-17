طريقة حساب معدل التوجيهي 2023 لطلاب أدبي وعلمي بالأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج التوجيهي 2023 لكافة المحافظات مما دفع الكثيرين للبحث عن طريقة حساب معدل التوجيهي 2023 لكي يتعرفون على الكليات التي سيتم قبولهم فيها على حسب المعدل الحاصلين عليه لذا هناك عدة طرق يُمكنكم من خلالها حساب المعدل الخاص بكم، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

طريقة حساب معدل التوجيهي 2023

لكي تتمكن من حساب معدل التوجيهي بكل سهولة ويُسر يُمكنكم القيام بهذه الخطوة من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بحساب المعدل التوجيهي في الأردن calc.palcurr.com.

اختر الفرع سواء كان علمي أو أدبي ثم اكتب البيانات المطلوبة.

اضغط على خانة احسب معدلك وسوف يظهر لك بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023

لكي تتمكن من الاستعلام عن النتائج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الأردنية يوم 16 أغسطس في تمام الساعة الرابعة عصرًا يُمكنكم القيام بهذه الخطوة من خلال اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

انقر على خانة الدخول لنتائج الثانوية العامة.

اضف البيانات المطلوبة ثم اختر بحث.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص النتيجة.

كيفية التقديم على الجامعات الأردنية

عقب ظهور النتائج الخاصة بالثانوية العامة بدأ البحث حول إمكانية التقديم على الجامعات الأردنية ولكي تتمكن من هذه الخطوة لابد من القيام بحساب المعدل الخاص بك من خلال الخطوات التي تم ذكرها سابقًا لذا عليك اتباع الآتي: