المفروض تشكرني بعد المعلومات دي .. ورد الآن مفاجأة لكل من يرد الخروج على المعاش المبكر في هذا الأيام+ شروط الخروج على المعاش المبكر+ مزايا قانون الخدمة المدنية + ما هو قانون المعاش المبكر

شروط الخروج على المعاش المبكر، تهتم الحكومة بتعديل قانون المعاش المبكر رقم 81 لعام 2022، الذي كان مسببًا للسعادة والفرح للعديد من المتطلبين لتسويق المعاش قبل بلوغ السن المحددة أو من الفترة المخصصة للتقاعد، بالإضافة إلى ذلك، تمنح الحكومة العديد من المزايا للعاملين الإيجابية بعد الانسحاب من معاشهم، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

شروط الخروج على المعاش المبكر

وضعت الحكومة عدة شروط يجب توفرها للتأهل للتقاعد المبكر، وتتضمن هذه الشروط:

لا يلزم أن يكون عمر الموظف ستين عامًا حتى يتلقى معاشًا.

عندما يحصل الموظف على المكافأة المستحقة للتقاعد، والتي تكون أقل من المعاش، يتم دمج الفرق بينهما.

وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، سيتم تجميع جميع المبالغ المستحقة لموظف التقاعد المبكر.

يتم إضافة مكافأة مالية تأمينية لمدة خمس سنوات.

يضاف درجة ترقية للعامل.

بمجرد أن يتم تسوية المعاش، سيتم صرف المبلغ المحدد لها.

مزايا قانون الخدمة المدنية

تحتوي قانون الخدمة المدنية على مجموعة من السمات الرئيسية المتعلقة بالموظف، وتشمل ما يلي:

للعامل الذي يمتلك خبرة متراكمة تتجاوز الخمس سنوات في الخدمة، الحق في استلام تعويض مالي يتعلق بإجازته التي لم يستفدها.

يتلقى الموظف الأكثر كفاءة أو الأقدن ترقية، ولكن شرط لذلك هو أنه يجب أن يحصل على درجة امتياز خلال السنتين السابقتين.

ينبغي عدم كشف أي معلومة سرية عن عمل الشخص بعد التقاعد، بالإضافة إلى عدم العمل في وظيفتين في آن واحد.