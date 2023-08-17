معدلات القبول طلاب الدبلوم في جامعة البلقاء التطبيقية 2023/2024 رابط التقديم والشروط المطلوبة

يمكننا التعرف على معدلات القبول للجامعات الأردنية فسيتم التصريح من الوزارة عن انه سيتم التقديم في يوم الاثنين المقبل 21 أغسطس ويتم الاستمرار بها لاسبوع ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول طلاب الدبلوم في جامعة البلقاء التطبيقية.

معدلات قبول جامعة البلقاء التطبيقية 2023

بعد ان تم ظهور نتائج التوجيهي 2023 الأردن وقد يهتم الكثير من الطلاب الطموحين بالانضمام لهذه المؤسسة التعليمية المعتمدة علميًا فقد تخصصات جامعة البلقاء التطبيقية وبالاضافة إلى انها جامعة حكومية في المملكة الأردنية الهاشمية تأسست في عام 1996.

تنسيق القبول الموحد

تعد هي جهة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي ويتم العمل على تقديم الخدمات من خلال التعرف على معدلات القبول حيث ان موعد استقبال طلبات القبول يتم في يوم 21 آب 2023 ويستمر حتى تاريخ 28 آب 2023 لمدة سبعة أيام من بداية اعلان ظهور نتائج التوجيهي في الأردن 2023.

استقبال طلبات القبول الموحد الأردن 2023

يوجد بعض من خطوات تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية ومنها.

يتم الدخول على موقع وحدة القبول الموحد الرسمي.

ثم يتم الدخول في وحدة تنسيق القبول الموحد إلكترونياً.

إنشاء حساب خاص في الطالب على الموقع.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالطالب بما فيها معدل الثانوية العامة.

ثم يتم القيام بإرفاق المستندات المطلوبة للطلاب.

دفع الرسوم (fees) المطلوبة في طلب القبول الموحد.

كيفية يتم دفع رسوم طلبات القبول الموحد الاردن

كما انه يتم القيام بالدفع من خلال خدمة e-Fawateercom. فقد تم الاعلان عن توفير خدمات من أجل سهولة دفع الرسوم من قبل الطلاب وانه لم يتم الاعلان عن معدلات القبول في الجامعات بالأردن للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024 لكنه من المتوقع الاتي.